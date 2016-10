Schwerer Start mit Peggy Bundy

Leggins also. Viele von uns kamen in den 1980er-Jahren erstmals in Sichtkontakt mit ihnen und hätten nie – nie! – gedacht, dass es diese irgendwie schmuddeligen Haushaltshilfen so weit bringen. Kam man zu Schulfreunden nach Hause, erwischte man nicht selten die eine oder andere Mutter, wie sie in Leggins staubsaugte – das einzige Anzeichen von Glamour war bestenfalls der Walkman von Sony dazu. Die Chancen waren gross, sie am nächsten Tag im selben Outfit morgens in der Migros anzutreffen.

Oder wer erinnert sich nicht an die Leoparden-Leggins von Peggy Bundy in «Eine schrecklich nette Familie»? Und dann natürlich all die Rockstars. Was wären die Föhn-Mähnen gewesen ohne rigorose Enge in der Hüfte – und doch uneingeschränkte Beinfreiheit. Die Luftsprünge von David Lee Roth im «Jump»-Video von Van Halen wären ohne Leggins nicht nur undenkbar gewesen, sondern wohl auch physikalisch unmöglich. Die «Rock and Roll Hall of Fame» wäre noch heute um einen Titel ärmer. Doch selbst in diesen Sternstunden, nie und nimmer waren sie eines: Mode. Jamais. Never.