Raiffeisen will Hauskäufern mit einem engen Budget vermehrt Ausnahmen von den eigenen Kreditvergaberichtlinien gewähren. «Wir haben noch viel Spielraum und werden diesen nun verstärkt nutzen», kündigte Patrick Gisel gestern in Zürich an der Bilanzmedienkonferenz an. Dieses Versprechen dürfte man bei der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht nicht gerne gehört haben. Eben erst hatten die Behörden Raiffeisen klargemacht, dass sie eine auf junge Familien abzielende offizielle Billigstrategie im Hypothekenmarkt nicht goutieren würden.

Eine solche Strategie könnte Signalwirkung für andere Anbieter haben und das Feuer im Immobilienmarkt erneut anfachen. Davor fürchtet sich vor allem die Nationalbank. Zusammen mit der Finma hat die SNB das Feuer in den letzten Jahren mit vereinten Kräften eingedämmt. Die Banken sind seit vier Jahren gezwungen, mehr Eigenkapital für neue Hypothekargeschäfte zu hinterlegen. Seit drei Jahren gelten verschärfte Kreditvergabestandards, die sich die Branche selber auferlegt hat.

Warnung vor Ungleichgewicht

Als Folge dieser Massnahmen und weiterer Gründe, wie etwa der sinkenden Zuwanderung, ist das Kreditvolumen im Schweizer Hypothekenmarkt 2016 nur noch um 2,6 Prozent gewachsen. Vor fünf Jahren hatte das Wachstum ein Rekordniveau von 5 Prozent erreicht. Dafür war nicht zuletzt Raiffeisen verantwortlich, die als Marktführerin mit einem Anteil von aktuell über 17 Prozent ihren Hypothekenbestand überdurchschnittlich gesteigert hatte. Weil die Steigerung bei den Hypotheken weit über dem Wirtschaftswachstum liegt, sprechen Finma und Nationalbank von einem «Ungleichgewicht».

Raiffeisen nimmt die Entwicklung dagegen viel weniger problematisch wahr. Die Genossenschaft wuchs im Bereich der Hypotheken mit 4,3 Prozent auch 2016 viel schneller als der Gesamtmarkt (2,6 Prozent). Doch die Rate weist auch bei den Ostschweizern klar nach unten. Deshalb lancierte Raiffeisen im Herbst öffentlich die Idee, jungen Familien eine besonders günstige Hypothek zu offerieren. Dabei hätte die Standardregel gelockert werden sollen, nach der ein Kredit auch bei einem Anstieg des Zinsniveaus auf 5 Prozent nicht mehr als einen Drittel des Einkommens des Schuldners verschlingen darf. Man habe die Idee zurückgezogen, bevor es von behördlicher Seite Druck gegeben habe, sagte Gisel gestern. Der Raiffeisen-Chef zeigte sich aber alles andere als geläutert. Das Produkt passe ausgezeichnet in das aktuelle Marktumfeld, zumal es keinerlei Anzeichen gebe, dass die Zinsen auch hierzulande bald steigen könnten.

Nun will Gisel die Billighypotheken eben vermehrt im Hinterzimmer verkaufen. Zu den Tragbarkeitsregeln bei Raiffeisen gehört ein kalkulatorischer Zins von fünf Prozent. Bislang habe man weniger als in fünf Prozent der Fälle eine Ausnahme gewährt, während andere Banken in bis zu 30 Prozent der Fälle Ausnahmen gewähren würden.

In Zukunft will nun auch Raiffeisen grosszügiger rechnen.

Kosten steigen stärker als Ertrag

Die Bank hat handfeste Gründe, nach neuen Wegen zu suchen, um das Wachstum im zunehmend abflauenden Hypothekengeschäft wieder anzukurbeln. Immerhin stammen über 70 Prozent der Einnahmen aus diesem Bereich. Der Erfolg im Zinsengeschäft hat 2016 nur noch um 1,9 Prozent zugenommen, also weniger als halb so viel wie das Hypothekarvolumen. Grund dafür sind die tiefen Margen. Gleichzeitig nehmen bei Raiffeisen aber die Kosten kräftig zu. Eine neue Informatikplattform, eine teure Beteiligungs- und Diversifizierungsstrategie und natürlich die zunehmenden regulatorischen Auflagen verschlingen Hunderte von Millionen Franken und verteuern das Geschäft. 2016 hat das Ertragswachstum nicht ausgereicht, um den Kostenanstieg auszugleichen. Deshalb schreibt Raiffeisen weniger Gewinn als im Vorjahr. Nur das Wachstum im Hypothekargeschäft kann eine weitere Gewinnerosion verhindern. Darum setzt Gisel nun auf den «Plan B».