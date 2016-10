Das muss man ihm lassen: Jim Kim weiss, wie sich ein hochrangiger Funktionär zu inszenieren hat. Deshalb ratterte der 56-jährige Präsident der Weltbank zu Wochenbeginn im Stakkato-Tempo eine Liste herunter, als er in einer Washingtoner Denkfabrik Einblick in das Reformprogramm seiner zweiten Amtszeit gab. Die Tatsache, dass er intern höchst umstritten ist und die Weltbank um ihre Legitimation kämpft, erwähnte der gebürtige Südkoreaner dabei nur in einem Nebensatz – indem er verkündete: Wolle die Weltbank geschmeidig genug sein, um die wirtschaftspolitischen Probleme des aktuellen Jahrhunderts zu lösen, dann müsse sie auch moderne Strukturen besitzen.

Von Obama eingeschworen

Kim steht seit Sommer 2012 an der Spitze der Entwicklungshilfeorganisation; der Arzt und College-Präsident wurde damals auf Vorschlag von US-Aussenministerin Hillary Clinton von Barack Obama ins Amt gehievt. Der amerikanische Präsident machte dabei von seinem Vorrecht Gebrauch, einen amerikanischen Staatsbürger an die Spitze der Weltbank zu setzen. Im Gegenzug ist der Chefposten bei der Schwesterorganisation IWF, dem Internationalen Währungsfonds, einem Europäer vorbehalten. Intern wurde seine Wahl mit einer gewissen Skepsis kommentiert, auch weil Kim im inoffiziellen Vorwahlkampf eine Entwicklungshilfe-Spezialistin aus Nigeria ausgestochen hatte. Die Skepsis wuchs, als Kim mit der Unterstützung der US-Regierung ein Reformprogramm durchpeitschte, das eine Restrukturierung der 15 000 Angestellten vorsah und die Einsparung von 400 Millionen Dollar. Mit diesem grossen Wurf wollte Kim die Weltbank wieder auf Vordermann bringen und die neue Konkurrenz – die von China ins Leben gerufene Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) – in Schach halten.