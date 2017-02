Eine Rakete mit drei indischen Satelliten und 101 grösstenteils US-amerikanischen kleineren Nano-Satelliten war am Mittwoch vom Raumhafen auf der Insel Sriharikota an Indiens Südostküste gestartet, wie die indische Weltraumbehörde ISRO auf Twitter mitteilte.

Kurze Zeit später platzierte sie demnach alle 104 Satelliten in die niedrige Erdumlaufbahn. Das sei ein stolzer Moment für Indien, twitterte Premierminister Narendra Modi.

Einen der Satelliten hatte das Schweizer Unternehmen SpacePharma produziert. In dem Satelliten werden medizinische Experimente unter Schwerelosigkeit durchgeführt. Das 2012 ins Handelsregister eingetragene Unternehmen mit Sitz in Delsberg JU hat sich zum Ziel gesetzt, bei Laborlösungen in der Schwerelosigkeit weltweit führend zu werden.