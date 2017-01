Entsprechend sieht Stoffels keinen Grund zur Beunruhigung für die Actelion-Angestellten. Sicher werde es etwa in der Administration zu gewissen Überlappungen kommen. Johnson & Johnson beschäftige in der Schweiz rund 6000 Mitarbeiter und könne daher entsprechende Perspektiven bieten.

Neustart mit einer Milliarde

Wie bereits durchgesickert war, wird der Forschungsteil von Actelion, der neue Medikamente entwickelt, in eine separate Firma ausgelagert. Das derzeit noch namenlose Unternehmen wird von Actelion-Mitgründer und Chef Jean-Paul Clozel geführt.

Die neue Gesellschaft wird an die Schweizer Börse gebracht, sobald der Verkauf von Actelion an Johnson & Johnson besiegelt ist. Die Amerikaner werden 16 Prozent der Aktien der neuen Firma halten, die übrigen 84 Prozent gehen in den Besitz der Actelion-Aktionäre. Diese erhalten ihre Titel in Form einer Sachdividende.

Die neue Gesellschaft wird mit Bargeld in der Höhe von 1 Milliarde Franken ausgestattet. Eine Einkommensquelle bilden aber auch Lizenzgebühren von Johnson & Johnson. Diese stammen von zwei Entwicklungsprodukten, die an die Amerikaner übertragen werden.