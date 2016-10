Es ist eine schrittweise Einführung. Vorerst nur in zehn Coop-Filialen in der Stadt Zürich kosten die Plastiksäckli fünf Rappen, ab Frühling soll es dann in der ganzen Schweiz so sein. Migros zieht ab 1. November nach.

Ein Aufreger? Mitnichten. Eine Stichprobe bei den Coop-Kunden zeigt: Die Schweizer finden es gut, dass die Plastiksäckli jetzt kosten. «Ob fünf Rappen genug sind, ist eine andere Frage – es könnte ruhig etwas mehr sein», sagt sogar ein Kunde.