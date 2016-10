Orkanböen - eine Windgeschwindigkeit von mindestens 117 Kilometern pro Stunde- gab es auch auf dem Gornergrat, wie SRF Meteo mitteilte. Immerhin noch mehr als 100 Kilometer pro Stunde wurden in der Nacht auf Les Diablerets mit 104 und auf dem Titlis mit 103 Kilometern pro Stunde verzeichnet. In den Tälern lagen die Spitzenwerte verbreitet zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde.

Im Berner Oberland musste am Vormittag die Jungfraubahn von Grindelwald und von Wengen her bis zum Jungfraujoch ihren Betrieb wegen starker Winde einstellen. Bis in den Nachmittag hinein gibt es laut der Prognose von SRF Meteo weiterhin stürmischen Föhn, dann schwächt er sich allmählich ab.

Den Föhngebieten beschert der Wind fast sommerliche Temperaturen. In Altdorf zeigte das Thermometer um 2 Uhr früh 17,9 Grad an. In Elm GL wurden 16,9 Grad gemessen, im St. Galler Rheintal waren es 16 Grad und in Evionnaz VS im Rhonetal lag die Temperatur am Morgen um 4 Uhr bei 15,6 Grad. Im Lauf des Tages erwarteten die Meteorologen bis zu 20 Grad.

Im Mittelland gab es hingegen nur 5 bis 8 Grad. Und auf der Alpensüdseite staute sich die Feuchtigkeit. Dort fällt vor allem am Freitagnachmittag und in der Nacht auf Samstag ergiebiger Regen.

Am Wochenende beruhigt sich die Wetterlage beidseits der Alpen. Am Sonntag gibt es, abgesehen von zähem Nebel über dem Mittelland, viel Sonnenschein.