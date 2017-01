Früher sass der Geissbock mit am Tisch, wenn ein Kännchen mit frischer Ziegenmilch zum Kaffee serviert wurde. Zumindest, was den Geruch angeht. Ein fürchterlicher Gestank, der einen glatt übel werden liess.

Für viele sind dies die letzten Erinnerungen an die Geissenmilch. Verbannt wurde sie vielerorts aus der heimischen Wohnung. Dabei hatte die Ziegenmilch, abgesehen von der Nase, in Sachen Verträglichkeit für manche schon damals Vorteile gegenüber der Kuhmilch. Gesund und vitaminreich ist sie sowieso – und die Sache mit dem Geruch lässt sich heute auch recht einfach lösen. Denn dass Ziegenmilch oft so penetrant nach der Erzeugerin riecht, liegt daran, dass sie sehr schnell den Umgebungsgeruch annimmt. Und im Stall riecht es nun mal stark nach Ziege. Mit neuen Melkmethoden, bei denen die Milch direkt in luftdichte Behälter geleitet wird, kann das stark abgemildert werden.

Gefragter Ziegenkäse

Ziegenmilch und ihre Folgeprodukte sind heute im Vergleich zu früher wesentlich leichter vermittelbar. Ausserdem hilft die Kombination aus Exotenstatus und regionaler Herkunft: ein Verkaufsargument.