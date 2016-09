BAK Basel Economics hat ihre Prognosen für das laufende und das kommende Jahr erhöht. Mit ein Grund sind die Pharmaexporte, von denen besonders die Region Basel profitieren wird. Statistisch gesehen, werden diese Exporte Basel – Domizil von Roche und Novartis – zugerechnet, was im Prinzip etwas fragwürdig ist. Denn eine der potentesten Produktionsstätten der Schweiz steht in Stein, Aargau. Die Anlagen von Novartis in der Fricktaler Gemeinde sorgen für Exporte in der Höhe von rund 20 Milliarden Franken pro Jahr. Das ist in etwa der gesamte Handelsbilanzüberschuss der Schweiz.

Gutes erstes Halbjahr

Trotz einer verhaltenen Entwicklung in der zweiten Hälfte dieses Jahres erhöht die BAK die Wachstumsprognose 2016 von einem auf 1,6 Prozent. Ausschlaggebend hierfür sei das «überraschend schwungvoll ausgefallene Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr». Vor allem die Exporte hätten sich besser als erwartet entwickelt, zu denen, wie eingangs erwähnt, die Pharmaindustrie beigetragen hat.