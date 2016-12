Wer die Kasse gewechselt hat, kann auch in diesem Jahr viel Geld sparen: Zum Teil kürzten Grundversicherer die Rabatte bei Wahlfranchisen und alternativen Versicherungsmodellen. Wegen der Verbesserung des Risikoausgleichs müssen nämlich Billigkassen mit vielen jüngeren und gesünderen Kunden ab dem kommenden Jahr mehr Geld an Konkurrenten mit älteren, kränkeren Versicherten überweisen. Das schlägt direkt auf die Prämien durch. Dazu kam: Die Helsana- und die Sanitas-Gruppe sowie die ÖKK reduzierten auf Anfang Jahr die Zahl ihrer Grundversicherungsanbieter mittels Fusionen um vier Tochtergesellschaften. Auch dies führte zu teilweise happigen Prämiensprüngen im zweistelligen Prozentbereich.

Dieser Trend dürfte sich fortsetzen: 2017 dürften weitere Billigkassen verschwinden. Schweizweit erhöht sich die Standardprämie mit der Minimalfranchise von 300 Franken inklusive Unfalleinschluss im Schnitt um 4,5 Prozent. Das entspricht in etwa dem jährlichen durchschnittlichen Aufschlag seit Einführung des Krankenversicherungsgesetzes auf Januar 1996. Entsprechend halten sich die Veränderungen der Versicherungsbestände in einem relativ engen Rahmen.

*Schätzung «Nordwestschweiz»; **Bestand 2015

KK Birchmeier abgestraft

Prozentual am meisten Abgänge verzeichnete die in Künten AG domizilierte KK Birchmeier. Die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Kasse zog auf Anfang Jahr nochmals mehr als 2100 neue Kunden an. Wechsler kosten in der Regel wenig, weil sie gesund sind. Die deswegen entsprechend stark angestiegenen Zahlungen in den Risikoausgleich rissen ein Loch in die Finanzen.

Daher musste die KK Birchmeier ihre Prämien bereits im letzten September im Schnitt um 20 Prozent anheben. Die massive Erhöhung dürfte dazu führen, dass die Kasse auf Anfang Jahr mindestens 3600 oder 30 Prozent ihrer Kunden verloren haben dürfte, schätzt die «Nordwestschweiz». Von den Kassenverantwortlichen war dazu kein Kommentar erhältlich. Den stärksten Einbruch verzeichnete die einstige Berner Beamtenkasse, die KPT, mit 15 000 Abgängen.

Assura wächst nur noch wenig

Prozentual am meisten neue Kunden zog die Berner Atupri an. Der Anstieg beläuft sich auf 13 Prozent. Das entspricht 21 000 Grundversicherten. Die in Winterthur ZH domizilierte Swica erhielt gar 35 000 neue Kunden, die Concordia in Luzern «mindestens 20 000». Die Assura wuchs um eine tiefe, einstellige Prozentzahl, schätzt die «Nordwestschweiz». Das liegt weit unter dem stürmischen Wachstum der Vorjahre, als der Kassendiscounter aus der Waadt mit Tiefprämien 250 000 neue Versicherte anlocken und sich damit als Nummer 4 der Branche etablieren konnte.