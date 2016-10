Der gesamte Absatz von Autos und Lastwagen wird noch leicht über dem Vorjahreswert liegen, wie der Konzern am Freitag in Stuttgart mitteilte. Zuvor hatte Daimler hier mit einem deutlichen Plus gerechnet.

Die Gewinnprognose stehe jedoch "trotz volatiler Absatz- und Finanzmärkte", sagte Finanzchef Bodo Uebber. Beim operativen Gewinn peilt der Konzern einen Wert leicht über den knapp 14 Milliarden Euro vom Vorjahr an.

Daimler machten zuletzt vor allem die schwachen Märkte im Lastwagengeschäft zu schaffen. Die florierenden Autoverkäufe konnten das nicht ausbügeln. Der Dax-Konzern hatte in den ersten neun Monaten 1,6 Millionen Autos verkauft - ein Plus von 12 Prozent.

Die Erlöse stiegen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 38,6 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente Daimler mit 2,7 Milliarden Euro gut 13 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.