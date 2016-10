Auf das gesamte Land verteilt, klingt der Preisanstieg gar nicht so dramatisch. Er lag in Chinas 70 grössten Städten im August bei 9,2 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat. Doch einige Metropolen stechen besonders hervor. In Peking ging es um 23,5 Prozent nach oben, in Schanghai um 31,2 Prozent und in Xiamen sogar um 43,8 Prozent – alles innerhalb von zwölf Monaten.

33 Jahre arbeiten für eine Wohnung

Bezogen auf das Durchschnittseinkommen, sind die Immobilienpreise in Chinas Metropolen ohnehin schon seit Jahren exorbitant hoch. In Peking liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei umgerechnet rund 6000 Euro. Der Pekinger verdient jedoch im Schnitt gerade einmal rund 950 Euro im Monat. Während etwa ein Basler im Schnitt rund 8 Jahreseinkommen für den Kauf einer Durchschnittswohnung aufwenden muss, benötigt der Pekinger 33 Jahre. In Blogs wird gewitzelt, dass ein Bauer, gemessen am derzeitigen Durchschnittseinkommen, bereits zur Ming-Dynastie im 14. Jahrhundert mit dem Sparen hätte anfangen müssen, um sich heutzutage eine Vierzimmerwohnung leisten zu können.

Diese Zahlen zeigen: Von einer Beruhigung an Chinas Immobilienmarkt kann keine Rede sein. Und damit sind auch die Risiken, die von dieser sich immer weiter aufblähenden Preisblase ausgehen, drastisch gestiegen. Denn anders als noch vor wenigen Jahren, als Chinas Wirtschaft zweistellig wuchs, liegt das Wachstum derzeit bei nur noch 6,7 Prozent (siehe auch Kasten). Der derzeitige Zustand der chinesischen Volkswirtschaft rechtfertigt zumindest nicht die so exorbitant gestiegenen Immobilienpreise der vergangenen Monate.

Ausgerechnet Chinas reichster Unternehmer, Wang Jianlin, der mit Immobiliengeschäften sein Imperium aufgebaut hatte und nun mit der Wanda-Gruppe einen der grössten Unterhaltungskonzerne der Welt führt, warnt nun vor dem Häusermarkt in seiner Heimat. In einem Interview auf CNN-Money sprach er von der «grössten Blase der Geschichte». Er sieht das Problem vor allem in den massiven Unterschieden zwischen den boomenden Peking oder Schanghai mit den extrem hohen Immobilienpreisen und den zahlreichen kleinen Städten, in denen viele Wohnhäuser leerstehen. Diese Diskrepanz mache es schwer für die Regierung, den Markt in moderatere Bahnen zu lenken. «Ich weiss auch keinen adäquaten Umgang», sagte er dem US-Fernsehsender.

«Die Immobilienpreise spielen verrückt», konstatiert auch Alan Jin, Analyst der Mizuho Securities. Er gibt jedoch schon der Zentralregierung die Schuld für die massiven Preisanstiege. Sie hätte sehr viel früher eingreifen müssen, kritisiert er. Sie hätte sehr viel früher die lockere Geldpolitik eindämmen sollen.

Angst vor schwerer Rezession

Tatsächlich versucht die chinesische Führung inzwischen das dritte Jahr infolge, die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln, indem sie die ihr unterstellte Zentralbank angewiesen hat, den Geldhahn aufzudrehen. Ein Grossteil floss in den chinesischen Aktienmarkt. Diese Blase platzte vor einem Jahr. Inzwischen fliesst ein erheblicher Teil in den Kauf von Wohnungen – mit der Folge von explodierenden Immobilienpreisen.

Die Auswirkungen einer geplatzten Immobilienblase auf die Gesamtwirtschaft könnten gravierend sein. Andy Xie, ehemaliger Analyst der US-Investmentbank Morgan Stanley und nun unabhängiger Ökonom in Schanghai, warnte schon vor einiger Zeit, dass 60 Prozent der derzeitigen Wirtschaftstätigkeit direkt oder indirekt vom Immobiliensektor abhängig sind. Sollten die Preise allzu abrupt in den Keller stürzen, würde die Bauindustrie sofort einbrechen. Chinas Wirtschaft drohe dann eine schwere Rezession. Das wiederum würde angesichts der schieren Grösse der chinesischen Volkswirtschaft auch der Rest der Welt zu spüren bekommen.