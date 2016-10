Die entsprechenden Verträge seien bereits unterzeichnet, teilte Bossard am Freitag mit. Das US-Unternehmen erwirtschafte mit den rund 100 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von 40 Millionen Dollar.

Arnold Industries beliefert laut Mitteilung vor allem Kunden in den Branchen: Elektronik, Telekommunikation, Medizinaltechnik und Energie. Das Unter nehmen zeichne sich durch ein Produktportefeuille mit hochwertigen Verbindungslösungen aus und entspreche damit voll und ganz der Unternehmensstrategie von Bossard.

Bossard setze damit seine Strategie zur Festigung der Marktposition in den USA weiter fort. Die Übernahme von Aero-Space Southwest Anfang 2015 war eine wichtige Etappe auf diesem Weg; mit der Akquisition von Arnold Industries werde diese Strategie nun fortgesetzt.

Bossard ist nach eigenen Angaben bereits an verschiedenen Standorten in Nordamerika präsent, vor allem im mittleren Westen, im Südosten, im Südwesten und an der Westküste, aber auch mit Niederlassungen in Kanada und Mexiko.