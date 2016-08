Bis anhin konnten Migros und Coop in den Innenstädten ungestört expandieren. Sie drängten in den letzten Jahren mehr und mehr mit ihren kleinflächigen Convenience-Shops Migrolino, Coop Pronto und Coop to go in die Zentren. Jüngst wurde jedoch bekannt, dass nun auch die deutschen Discounter, Aldi und Lidl im Herzen Zürichs Filialen eröffnen. ​Weitere Städte werden folgen.​