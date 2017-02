Diplomaten sind qua natura zurückhaltend in ihrer Wortwahl. Umso mehr lässt aufhorchen, wenn einer mal deutlich wird. Wolfgang Ischinger, ehemals deutscher Botschafter in Washington und London, ist Diplomat durch und durch. Er sagt: «Trump macht mir Angst.» Ischinger leitet seit 2008 die Münchner Sicherheitskonferenz. Er ist damit Chef der weltweit grössten und wichtigsten Tagung für Sicherheitspolitik. Alljährlich im Februar treffen sich Aussenpolitiker, Experten und Militärs im Hotel Bayerischer Hof in München.

In diesem Jahr erwartet Ischinger nicht nur den chinesischen und den britischen Aussenminister, sondern auch Vertreter der Trump-Administration, angeführt von Vizepräsident Mike Pence. Auch mit von der Partie: Verteidigungsminister James Mattis und Trumps nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn.

Von der US-Delegation wird erwartet, dass sie in München erklärt, wie sie wichtige aussenpolitische Themen angehen will. In Sachen Nato, beim Verhältnis zu Russland, China oder zum Iran bezog ihr Chef im Weissen Haus, diplomatisch formuliert, zuletzt uneindeutige Positionen.

Ganz oben auf der Liste

Trumps Unberechenbarkeit brachte ihm nun einen unrühmlichen Platz ein. Im Vorfeld der Münchner Tagung fasst die Sicherheitskonferenz alljährlich die wichtigsten aussen- und sicherheitspolitischen Entwicklungen in einem Report zusammen. Darin enthalten: Die Top 10 der Eurasia Group. Die einflussreiche Politikberatung erstellt zu Beginn jedes Jahres eine Liste der Szenarien, vor denen wir uns besser hüten sollten. Es drohe eine Periode der «geopolitischen Rezession», sagt die Eurasia Group. So viele Risiken wie heute habe es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Die Top-10-Liste zeigt die Trends auf, die, wenn sie tatsächlich eintreten, uns direkt in diese unsichere Welt steuern würden.

Ganz oben auf der Liste: Donald Trump. Der Präsident, so die Befürchtung, könnte Interessen seines Landes ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzen und dabei die US-Aussenpolitik unvorhersehbar machen. «Verbündete, besonders in Europa und Asien, werden sich wappnen», so Eurasia. Rivalen wie Russland und China würden die Amerikaner testen – soll heissen: die Konfrontation suchen. Internationale Institutionen verlören an Schlagkraft. Trumps «unabhängiges Amerika» würde die internationale Ordnung gefährden.