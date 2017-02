Mittlerweile hat sich Rubin Okotie daran gewöhnt. Immer, wenn der Ball ihn in Strafraumnähe erreicht, wird es laut. So richtig. Hysterisch werden die Fans in Chinas Stadien dann, erzählt der Österreicher. Eindringung in den Strafraum gleich Tor, so geht ihre Rechnung. Noch fehlt es eben an Fussball-Sachverstand im Land.