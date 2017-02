Nehmen wir einmal an, die ZSC Lions hätten einen Verteidiger, der so vielseitig ist, dass er sogar in einem absoluten Spitzenspiel als Flügelstürmer Akzente zu setzen vermag. Nehmen wir weiter an, dass dieser Verteidiger im absoluten Spitzenspiel also auf den Aussenbahnen tanzt, so frisch und konditionsstark, dass er im Schlussdrittel zum reissenden Leitwolf seines Teams wird, zwei Strafen herausholt, weil ihn die Gegenspieler zurückhalten müssen.

Und nehmen wir weiter an, dass seine Mitstreiter die zweite dieser so herausgeholten Strafen zum ersten Treffer nützen, der sie schliesslich in die Verlängerung bringt, die sie dann gewinnen. Und es wäre dann noch so, dass dieser stürmende Verteidiger, dessen Berufseinstellung sowieso ohne Fehl und Tadel ist und dessen Popularität ihm Kultstatus verleiht, auch noch einen auslaufenden Vertrag hat und sehr gerne auch nächste Saison spielen möchte.