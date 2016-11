Von sich selbst hat Andy Rihs mal gesagt: «Ich habe keine Ahnung von Fussball!» Warum sich also wundern, wenn die etwa 50 Millionen (in der Sprache von Rihs: «Chischte»), die YB pro Jahr kostet, ohne Gegenwert die Aare runter fliessen? Wenn YB so häufig «Chischten» erzielen würde wie Rihs mit ebendiesen jongliert – die Jagd nach dem seit 1987 ersehnten Titel wäre längst beendet. Dem bedauernswerten YB-Fan bleibt nur eines zu wünschen: «Enjoy the game mit den Ahnungslosen!» Zumindest die Unterhaltung neben dem Platz ist weiterhin garantiert.