Italien: Die Auferstehung der AC Milan dank des Trainers

Am Samstag das 1:0 gegen Serienmeister Juventus Turin, am Dienstag das 0:3 in Genoa: Die AC Milan ist stark in die Saison 2016/17 gestartet, zeigt aber zwei Gesichter. Im Wissen, dass mit Gianluigi Donnarumma ein 17-jähriger Torhüter, mit Alessio Romagnoli ein 21-jähriger Innenverteidiger und mit Manuel Locatelli ein 18-jähriger Mittelfeldspieler in der Startformation standen, ist ein Rückschlag wie derjenige gegen Genoa erklärbar. Die Form von Talenten unterliegt grösseren Schwankungen als diejenige von routinierteren Spielern. Dieses Risiko geht man also bei der AC Milan offensichtlich ein.

Der Kampf an der Tabellenspitze in der Serie A ist spannend. Juventus Turin, die AS Roma, Napoli, Milan und Lazio Rom sind nach zehn Runden nur durch sechs Punkte getrennt. Dass Milan trotz keiner grossen Transfers vor der Saison vorne mithalten kann, ist überraschend. Der Hauptgrund für den Höhenflug ist Trainer Vincenzo Montella.

Der 42-jährige Römer und frühere Klasse-Mittelstürmer löste zu Beginn dieser Saison den Serben Sinisa Mihajlovic ab und führte die Mailänder dank erfrischendem Offensivfussball auf die Erfolgsspur.