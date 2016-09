Eine Klage bei der Weko wäre für die Hockey-Nationalliga brandgefährlich. Denn der Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung durch NLA-Klubs gegenüber den NLB-Unternehmen ist so offensichtlich, dass ein gescheiterter Jus-Student diese Klage aufsetzen kann. Und wenn die Weko sich erst einmal intensiv mit den Strukturen der Nationalliga auseinandersetzen sollte, dann kann das gesamte juristische Konstrukt zusammenbrechen wie ein Kartenhaus.

Denn es basiert in vielen zentralen Bereichen (wie das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes und die Ausländerbeschränkung) auf gesetzeswidrigen sog. Gentlemen-Agreement. Bereits im Frühjahr 2007 konnte der wiederholt im Aufstiegskampf gescheiterte EHC Biel nur mit viel diplomatischem und juristischem Geschick von einer solchen Klage abgehalten werden. Im Frühjahr 2008 stiegen die Bieler dann in die NLA auf. Jetzt kämpfen ausgerechnet die Seeländer an vorderster Front für die umstrittene Modusänderung.