Der Schwingerkönig ist zum dritten Mal in Folge ein Berner. Am Eidgenössischen in Estavayer triumphierten aber weder Kilian Wenger noch Matthias Sempach, sondern der 30-jährige Haslitaler Matthias Glarner aus Meiringen.

Im Schlussgang vor gut 50'000 Zuschauern in der "Arène de la Broye" besiegte Glarner nach 13:30 Minuten den erst 21-jährigen Bündner Armon Orlik aus Maienfeld, einen der Animatoren des grossartigen und stimmungsvollen Eidgenössischen Schwingfests in der Broye-Arena in Estavayer-le-Lac.