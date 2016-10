Tönt fies – aber: Lacroix überschreitet in keiner Szene die Fairness-Grenze. Streller sieht kein Land, verliert gefühlt jeden Zweikampf und lässt sich nach 75 Minuten entnervt auswechseln. Das letzte Spiel der Karriere endet in einem Albtraum: 0:3 verloren und im Direktduell so unterlegen wie selten zuvor. Streller ist danach angesäuert, hat aber lobende Worte übrig für Lacroix: «Er hat einen sehr guten Match gemacht und mich aus dem Spiel genommen. Ich gratuliere ihm!» Die Sätze aus Strellers Mund sind für Lacroix wie ein Ritterschlag. Nun kennt man ihn auch in der Deutschschweiz.

Dabei schaffte der Innenverteidiger bereits 2011 als 19-Jähriger den Sprung von der Sion-Jugend zu den Profis. Im Rhone-Tal schätzen sie Lacroix für seine bescheidene und ruhige Art – und verzeihen ihm die Patzer, die ihm den Durchbruch lange verwehrten. Doch der Cupfinal in Basel gegen Streller ändert alles: Lacroix macht in der kommenden Saison dort weiter, wo er im St. Jakob-Park aufgehört hat. Der Lohn ist ein Vertrag in Frankreich. Was für die Deutschschweizer die Bundesliga ist, ist für die Welschen die Ligue 1. Lacroix unterschreibt vor einem Monat bei der AS St. Etienne und sagt: «Ein Traum geht in Erfüllung.»