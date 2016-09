Die Strukturen, die er in den ersten elf Jahren errichtete, haben den zuvor etwas angestaubten Traditionsklub zur Weltmarke gemacht, schufen aber auch Erwartungen, denen das Team seit gut zehn Jahren hinterherläuft. Wenger hatte das Pech, dass der Stadionumzug und der damit einhergehenden finanziellen Engpässe mit dem Aufstieg der Petroleum-Dollar-Klubs Chelsea (Besitzer Roman Abramowitsch) und Manchester City (Scheich Mansour aus Abu Dhabi) zusammenfiel.

Der Sparkurs wurde dem Publikum in den Nullerjahren als prinzipientreue Nachwuchsförderung verkauft («wir konnten nicht sagen, dass wir nicht gewinnen konnten», so Wenger), die Flunkerei bestärkt heute den (unbestätigten) Verdacht, dass der quasi ohne direkten Vorsitzenden frei waltende Autokrat im Professorengewand Berge von Cash in Absprache mit Eigentümer Stan Kroenke zurückhält, weil dieser damit andere Unternehmungen finanziert.

Dass er mit den mittlerweile wieder beachtlichen Möglichkeiten des Klubs so übervorsichtig wirtschaftet, als ob es sein eigenes Geld wäre, ist ebenfalls ein gängiger Vorwurf, geht aber laut Wenger am Thema vorbei. «Wer so lange an einem Ort ist, fühlt sich natürlich verantwortlich fürs Grosse und Ganze», sagte er neulich, «ich kann die Millionen hier nicht aus dem Fenster schmeissen.»

Arsenal bezahlt den 66-Jährigen fürstlich für seine Genügsamkeit auf dem Transfermarkt: Wenger verdient acht Millionen Pfund im Jahr. Die teuersten Kartenpreise in ganz Europa – 1000 Pfund kostet das billigste Jahresticket – sorgen für dauerhafte Diskussionen um die Finanzen bei den Kanonieren.

Auf dem Rasen selbst beweist sich seine mit Technikern gespickte Elf Jahr für Jahr als Spitzenmannschaft, der für den ganz grossen Wurf in Liga oder Champions League (sechsmal in Folge Aus im Achtelfinale) die nötigen taktischen Details und ein modernes Konzept für das Spiel ohne Ball fehlen. Wenger glaubt nicht an kollektives Pressing, an die Arbeit gegen den Ball – das Spielgerät soll in einer Künstler-Mannschaft nur Freund, nie Feind sein.