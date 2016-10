1996 wechselt Emery zu Toledo in die Segunda Division, vier Jahre später zu Racing de Ferrol, in die Geburtsstadt Francos in Galizien. Hier beginnt er mit der Trainer-Ausbildung, fährt jeweils nach den Trainings 50 Kilometer Richtung Südwesten nach La Coruña für die Kurse. Via Leganes landet er als Spieler 2002 in Lorca in der Segunda B, der dritthöchsten Liga Spaniens.

An Weihnachten 2004 folgt der fliegende Wechsel vom Spielfeld auf die Trainerbank. Pedro Reverte, damals Sportchef von Lorca, erinnert sich: «Er hatte Probleme mit dem Knie, konnte kaum trainieren. Dem Team lief es nicht. Mir gefiel, wie er sprach, wie er Fussball verstand. Also habe ich ihn dem Präsidenten als Trainer vorgeschlagen.»

Mit Paris auf den Thron?

Nach dem Jahreswechsel fand sich Emery in neuer Rolle wieder, führte sein Team aus dem Abstiegssumpf bis in die Aufstiegsplayoffs, wo er auf Real Union Irun, den Klub seiner Vorfahren traf, und den Aufstieg in die Segunda Division schaffte. «Es ist verrückt, was er mit diesem Team gemacht hat», erinnert sich Reverte.

Die Überzeugung, der Biss, der ihm als Spieler fehlte – als Trainer ist er ganz anders. Unermüdlich, ehrgeizig, fordernd. Noch heute arbeitet er täglich bis 2, 3 Uhr in der Nacht, studiert Videos der Gegner, seines Teams, analysiert. Bespricht er seine Analysen dann mit dem Team, kann es locker einmal zwei Stunden dauern. Im Training schiebt er Spieler rum wie Schachfiguren, brüllt, motiviert und gestikuliert.

Nach Almeria, Valencia und Spartak Moskau landet er 2013 in Sevilla. Dreimal in Serie gewinnt er die Europa League. Jetzt soll er für Nasser AlKhelaifi Paris St. Germain auf den Thron führen, auf den Thron der Königsklasse. Doch mit Paris ist er noch in der Findungsphase. Trotzdem: Als Trainer strotzt Emery vor Selbstvertrauen. Angst hat er vor nichts und niemandem mehr. Auch nicht vor dem FC Basel.