Nicht schon wieder! So dürften im Britannia Stadium viele gedacht haben, als Xherdan Shaqiri nach 26 Minuten vom Rasen humpelte und in der Kabine verschwand. Am Ende siegte Stoke City gegen Swansea zwar 3:1, doch das neuerliche Out des Schweizer Nationalspielers war für die Potters ein Schock. Denn als Shaqiri früh in der Saison wegen einer Wadenverletzung ausgefallen war, hatte Stoke vier Mal verloren. Als er wieder da war, nie mehr. So war es für Trainer Mark Hughes ein harter Schlag, als die Diagnose von Shaqiris erneuter Verletzung feststand: Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur.

Auch Vladimir Petkovic war alles andere als erfreut, als er zur Kenntnis nehmen musste, dass der Schütze des schönsten EM-Tores im vierten WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer fehlen würde. «Diese Verletzungen sind eine Gefahr für seine Karriere», sprach der Schweizer Nationalcoach zu Beginn des Vorbereitungstrainingslagers in Lugano Klartext. «Shaqiri muss in der Prävention noch mehr tun.»

Der Laie stutzte und fragte sich: Warum investieren die Klubs Millionen in ihre Spieler, vernachlässigen aber bei ihrem teuren Personal die Prävention von Muskelverletzungen?

Wäre dies doch bloss so einfach.

In diesen Wochen ist selbst der Dortmunder Trainer Thomas Tuchel wiederholt fast verzweifelt. Zwischenzeitlich haben ihm zehn Profis gefehlt, viele davon wegen Muskelverletzungen. Dabei gilt der Jungtrainer als Experte, wenn es um Trainings- und Belastungssteuerung geht. Die Sache ist verzwickt.

30 Prozent aller Verletzungen im Fussball betreffen die Muskeln. Meistens werden sie ohne gegnerische Einwirkungen erlitten. Ein Liedchen dazu hat auch der FC Basel in der letzten Saison gesungen. Doch seit der Klub im Sommer mit dem anerkannten Fachmann Werner Leuthard einen neuen Leiter Fitness engagiert hat, sind die Klagen verstummt.