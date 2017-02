Heute findet in St. Moritz der Slalom der Frauen statt. Wendy Holdener ist im Rennen um eine Medaille voll dabei: Nur 38 Hundertstel hinter der Führenden Mikaela Shiffrin. Reicht es heute für eine Goldmedaille? In unserem Liveblog erfahren Sie alles, was Sie über die Ski-WM wissen müssen.