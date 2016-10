"Boxen ist das Traurigste, was ich je gemacht habe", twitterte der Titelhalter der Verbände WBO, WBA und IBO am Montag. Es sei "ein Haufen Scheisse", so der unter Dopingverdacht stehende Brite. "Ich bin der Grösste, und ich bin es auch im Ruhestand."

Wie ernst die Ankündigung zu nehmen ist, bleibt abzuwarten. Fury hatte schon mehrfach von Rücktritt gesprochen. Ohnehin muss er mit einer Sperre wegen Dopings und der Aberkennung seiner WM-Titel rechnen. In einer Kontrolle am 22. September durch die amerikanische Anti-Doping-Agentur VADA sollen Spuren von Kokain gefunden worden sein. Einen Tag später sagte Fury den für den 29. Oktober geplanten Rückkampf gegen Wladimir Klitschko ab. Als Begründung wurden gesundheitliche Schwierigkeiten angegeben. In britischen Medien war die Rede von psychischen Problemen.

Zudem ist ein weiteres Doping-Vergehen ungeklärt. Im Frühjahr 2015 soll Fury die Einnahme des anabolen Steroids Nandrolon nachgewiesen worden sein, hatten britische Zeitungen vor Monaten berichtet. Der britische Boxverband wollte den Vorwurf nicht bewerten und schob die Verantwortung an die Anti-Doping-Behörde UKAD ab. Dazu soll es am 4. November eine Anhörung geben.

Fury hatte Klitschko im vergangenen November durch einen Punktsieg in Düsseldorf überraschend als Mehrfach-Weltmeister entthront. Der Rückkampf sollte zunächst am 9. Juli in Manchester stattfinden. Zwei Wochen vor dem Termin erklärte Fury, wegen einer Knöchelverletzung nicht boxen zu können. Zeitgleich feierte er bei der Fussball-EM in Frankreich mit englischen Fans in einer Kneipe in Nizza.