Das Duo setzte sich im Finale in der Nacht zum Sonntag mit 3:0 Legs gegen den früheren Weltfussballer Lothar Matthäus und den schottischen Darts-Profi Peter Wright durch.

"Was für eine Nacht, was für ein Kampf", schrieb der 35-jährige Wiese, früher Nationaltorwart und heute Wrestler, anschliessend auf Twitter. In der Show traten je ein Promi und ein Profi zusammen an. Der Niederländer van Gerwen hatte sich erst wenige Tage zuvor auch den offiziellen WM-Titel im Darts gesichert.