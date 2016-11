Bemerkenswert, dass alle elf Feldspieler im Team von Predrag Borkovic mindestens einen Treffer erzielten. Beste Werfer waren der Kroate Ondrej Zdrahala (10) und Benjamin Geisser (8).

Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag in der Kreuzbleiche-Halle in St. Gallen statt (17.00 Uhr). Die vierte Runde (Achtelfinals) findet erst Ende Februar 2017 statt.