Der Jurassier musste sich auf Corbinian nur dem Deutschen Daniel Deusser auf Equita van 't Zorgvliet und der Australierin Edwina Tops-Alexander auf California geschlagen geben. Zwar war Guerdat im Stechen deutlich schneller wie Deusser, er verzeichnete jedoch einen Abwurf.

Der 3. Rang, den er mit dem Briten Scott Brash auf Hello Guv'nor teilte, brachte ihm ein Preisgeld von 13'750 Euro ein. Am Freitag hatte Guerdat in London eine Rahmenprüfung gewonnen.