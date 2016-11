Die Hausdurchsuchung im Auftrag der Staatsanwaltschaft fand am 10. November statt, wie die St. Galler Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der 22-Jährige soll die in der Schweiz verbotenen pyrotechnischen Artikel bei einem Online-Shop gekauft haben. Er liess sie nach Deutschland liefern.

Von dort, so der Verdacht, schmuggelte er sie in die Schweiz. Die sichergestellten Gewehrpatronen hatte er gemäss eigenen Angaben im Militärdienst entwendet. Der 22-Jährige müsse sich vor der Staatsanwaltschaft und der Militärjustiz verantworten, schreibt die Polizei.

Geprüft wird auch ein Rayonverbot bei Sportveranstaltungen gegen den Mann. Er soll angegeben haben, er habe im Umfeld von Eishockeyspielen Pyros gezündet.