Verbandspräsident Daniel Dreier hob die gute Zusammenarbeit und auch die Vertragsunterzeichnung für die nächsten drei Jahre bis zum Eidgenössischen 2019 in Zug heraus. Es sei toll, so eine Unterstützung zu haben, es brauche auch finanziellen Rückhalt, um die ganzen Vorbereitungen, mentalen Trainings und Schwingabenden zu organisieren, die Infrastruktur, und am Ende die gemeinsamen Aufritte in den Verbandsfarben auf den Schwingplätzen bieten zu können.

In der Kantine gab es dann ein Nachtessen, Nüsslisalat, ein feines Buffet mit niedergegartem Schweinsbraten mit Nudeln, Pommes und Gemüse und ein Dessert nach Schwingerart, ein grosses Stück Cremeschnitte.

Zum Abschluss des Abends gab es für jeden im Team ein von der Medienchefin Astrid Rohner-Vogt organisiertes, schönes Fotobuch, das den ganzen Weg von den Vorbereitungen bis hin zu den Kämpfen im Stadion des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 2016 in Estavayer zeigte, die Kranzgewinne in der Saison 2016, die Trainings in Aarau, die mentalen Abendtrainings in Bad Ramsach und die Trainingsweekends in Magglingen.