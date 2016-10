Nachdem sie am Freitag mit der Sprintstaffel und am Samstag über die Langdistanz triumphiert hatte, ging am Sonntag auch der Sprint an Judith Wyder. Hinter der Bernerin klassierten sich Maja Alm (DEN) und Tove Alexandersson. Die Schwedin, die in allen 10 Rennen der Saison nie schlechter als Dritte gewesen war, blieb in der Overall-Wertung 33 Punkte vor Wyder.

Im Sprint der Männer musste sich Matthias Kyburz mit dem zweiten Platz begnügen. Nachdem er sich am Samstag den Gesamtweltcup gesichert hatte, klassierte sich der Fricktaler am Sonntag hinter dem Schweden Jonas Leandersson und vor seinem Landsmann Martin Hubmann. Martins Bruder Daniel war beim letzten internationalen Rennen der Saison nicht am Start, nachdem er sich beim Langdistanzrennen verletzt hatte. Trotzdem verteidigte der Thurgauer hinter Kyburz Rang 2 in der Gesamtwertung.