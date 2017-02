Wie die Staatsanwaltschaft des Orange County im Bundesstaat Kalifornien am Montag mitteilte, muss der 55-Jährige 30 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Nach Angaben seiner Anwälte will Rodman in Krankenhäusern arbeiten. Ausserdem muss er Schadensersatz zahlen und 500 Dollar (465 Euro) an einen Opfer-Fonds spenden.

Rodman war laut Urteil im Juli vergangenen Jahres unter anderem ohne Führerschein auf einer Bundesstrasse unterwegs. Er soll mit seinem Geländewagen auf der falschen Spur auf einen anderen Verkehrsteilnehmer zugefahren sein. Dieser musste ausweichen und beschädigte dabei die Mittelleitplanke. Der Unfallgegner blieb unverletzt. Anstatt zu halten, fuhr Rodman weiter. Bei dem Gerichtstermin am Montag war der fünffache NBA-Champion nicht anwesend.