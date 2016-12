Auch er war einmal einer von ihnen. Ein einfacher Mann aus Dagenham, einem unscheinbaren Ort etwas ausserhalb von London. Aufgewachsen als Sohn eines Busfahrers und einer Reinigungskraft. Ein Nobody eben. Seine Wurzeln kaschiert Barry Hearn keineswegs. Er, der heute mit massgeschneiderten Anzügen neben leicht bekleideten Frauen posiert, zelebriert seine Herkunft gar. Der triste Alltag, gängige Probleme, unerfüllte Träume – er wisse, was die Arbeiterklasse beschäftige und was sie zur Ablenkung brauche. Es sind keine Worthülsen. Hearn weiss es wirklich. Deshalb ist aus dem einfachen Mann aus Dagenham auch ein Multimillionär geworden. Deshalb ist er heute kein Nobody mehr.

Barry Hearn ist nämlich jenes Gesicht, das hinter der magischen Transformation des Darts-Sports steckt. Der 68-Jährige, der zu den weltweit erfolgreichsten Sportpromotern zählt, machte aus dem verstaubten Kneipensport einen Primetime-Event, an dem sich die Arbeiterklasse zelebriert. Eine Symbiose aus Karneval und Oktoberfest ist diese Veranstaltung heute. Gerade in diesen Tagen, in denen Hearns Königsevent, die Weltmeisterschaft, wieder läuft, steigt der Hype abermals ins Grenzenlose. So auch der Geldfluss. In diesem Jahr werden wieder 66 000 Zuschauer in den Londoner Alexandra Palace strömen und dafür sorgen, dass in allen 22 Sessions auch der hinterletzte Platz besetzt sein wird. Die Angst der Leute, dass sie keine Tickets kriegen könnten, zeigt Hearn, dass sein Konzept aufgeht. Ein Konzept, dessen Ursprung 24 Jahre zurückliegt.

Boxen, Angeln, Bowling

Weil 19 Top-Spieler 1992 der Meinung waren, dass die British Darts Organisation (BDO) zu wenig Turniere austrage und sich kaum für die Vermarktung des Darts-Sports einsetze, gründeten sie einen Konkurrenzverband, der sich heute Professional Darts Corporation (PDC) nennt. Hearn, Gründer eines Unternehmens für Sportvermarktung, wurde PDC-Vorsitzender. Seine Vision war klar: Das Spiel mit den Pfeilen muss telegener werden. Er veränderte nicht das Spiel an sich, sondern die Atmosphäre darum herum: Alles wurde lauter und bunter. Plötzlich erhielten Spieler Spitznamen, es gab Einlaufsongs, Nebelmaschinen und schöne Frauen, die die Protagonisten auf die Bühne führen. Vor allem aber wurden die Preisgelder höher, was letztlich auch die restlichen Top-Spieler zur BDO-Abkehr trieb. Hearns Überzeugung: «Man muss zuerst investieren, damit die Spieler Profis werden können. Denn erst wenn die Qualität des Spiels stimmt, stimmt auch der Unterhaltungswert.»