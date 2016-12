Vom Himmel direkt in die Hölle: Nachdem sie im vergangenen Februar in der Super Bowl 50 gestanden sind (Denver gewann in Santa Clara 24:10), verpassen die Denver Broncos und die Carolina Panthers in dieser Saison die Playoffs. Denver, bei denen Star-Quarterback Peyton Manning nach dem Sieg in der Super Bowl zurückgetreten ist, verlor am Sonntag in Kansas City 10:33 und büsste damit eine Runde vor Schluss die Chance auf die Playoffs ein. Bereits am Samstag hatte Carolina gegen Atlanta 16:33 verloren.

In der Super-Bowl-Ära (seit 1967) ist es überhaupt erst das fünfte Mal, dass beide Teams in der folgenden Saison nicht einmal die Playoffs erreichten.