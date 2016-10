"Ich bin im Moment nicht in der Lage, (die Titel) zu verteidigen und habe daher den harten und emotionellen Entscheid getroffen, meine geschätzten Titel offiziell abzutreten", heisst es in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung seines Managements. Er "wünsche den nun nachfolgenden Titelanwärtern das Beste".

Fury hatte im vergangenen November Weltmeister Wladimir Klitschko besiegt und ihm die Gürtel der IBF, WBA und WBO abgenommen. Zuletzt war Fury wegen Drogenmissbrauchs und Depressionen in die Schlagzeilen geraten. Einen WM-Kampf gegen Wladimir Klitschko hatte der 28-Jährige deshalb absagen müssen.