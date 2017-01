"Mein Vater ist gestorben, als ich ihn am meisten gebraucht habe. Meine Frau kam in einer Lawine ums Leben. Meine kleine Schwester ist seit frühester Kindheit schwer behindert. Mein Bruder starb innert weniger Stunden an einer Infektion." So beginnt der Film über Bernhard Russi, wie "blick.ch" am Sonntag berichtet.

Seine Offenheit sei gut, sagt der 68-Jährige, weil er während vieler Jahre gewisse Dinge auch verdrängt habe. "Der Film fange dramatisch an. Aber am Ende sage er auch ganz klar: "Ich bin ein glücklicher Mensch. Wenn ich zurückschaue, sehe ich nur Sonnenschein." Man frage sich schon, ob man überhaupt solche Schicksalsschläge verkraften könne. "Der Mensch kann das. Ohne die Lebensfreude zu verlieren."