Capela erschien in der Stamm-Fünf und brachte es in den wichtigsten Kennziffern auf einen zwestelligen Wert. Er warf 14 Punkte und liess sich 12 Rebounds gutschreiben.

Houston behauptete sich als dritte Kraft in der Western Conference hinter den führenden Golden State Warriors, die ihre Spiele weiterhin im Verhältnis 5:1 gewinnen, und den San Antonio Spurs. Für die Rockets war es der siebte Sieg in den letzten zehn Partien. Auch haben sie nun 21 von 32 Auswärtsspielen für sich entschieden.

Die Atlanta Hawks festigten ihre Position in den Playoff-Rängen der Eastern Conference mit dem zweiten Sieg in Folge. Thabo Sefolosha steuerte zum 100:95-Erfolg daheim gegen die Dallas Mavericks fünf Punkte und fünf Rebounds bei. Vier Bälle eroberte der Waadtländer in der Defensive. Die Hawks belegen den 5. Zwischenrang.