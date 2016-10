Wie die Basellandschaftliche Zeitung am Dienstag berichtete, sind die Landwirte - Besitzer und Pächter - nicht bereit, das zwischen Aesch und Reinach gelegene Aescher Feld für den grössten Schweizer Sportanlass temporär zur Verfügung zu stellen. Ueli Siegenthaler, einer der Bauern, begründet die ablehnende Haltung in einem Schreiben damit, dass der vorgesehene Standort höchst ungeeignet sei. Der Schaden für das landwirtschaftlich genutzte Land übersteige den Nutzen bei weitem.

Weiter steht in dem Brief: "Das bäuerliche Bodenrecht überträgt den Landwirten in dieser Frage - unabhängig vom allenfalls abweichenden Grundeigentum - die abschliessende Verfügungsgewalt." Die Bauern haben demnach die Möglichkeit, das Eidgenössische auf dem vorgesehenen Gebiet zu verhindern. Der Entscheid der Bauern ist gemäss der Mitteilung schon am 2. Juni gefallen.

Vor zwei Wochen hatten sich lokale und regionale Umweltschutzorganisationen mit einer damals begonnenen Petition gegen den Austragungsort gewendet, weil auf dem fraglichen Boden schützenswerte Tierarten brüten würden. Die Gegner führten ins Feld, man könnte das Fest wie 1977 im St.-Jakob-Park, dem früheren Joggeli, abhalten.

Die Alternative Fussballstadion ist indessen unrealistisch und längst nicht mehr zeitgemäss. Die heutigen Anforderungen an ein Eidgenössisches Schwingfest könnte der St.-Jakob-Park bei weitem nicht mehr erfüllen. Die Nachfrage liegt mittlerweile bei deutlich über 50'000 Zuschauerplätzen, während die Kapazität des Stadions bei lediglich rund 38'000 Plätzen liegt. Zudem wäre es um den zugebauten St.-Jakob-Park herum nicht möglich, ein auch nur einigermassen taugliches Festgelände einzurichten. Die letzten Eidgenössischen in Frauenfeld (2010), Burgdorf (2013) und Estavayer (2016) haben gezeigt, dass jeweils rund 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ohne Ticket anreisen - nur um am Fest dabei zu sein.

Im basellandschaftlichen Kantonalschwingerverband wartet man vorderhand auf die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie, die Anfang November vorliegen sollte. Sie soll die Realisierungschancen des Fests auf dem Aescher Feld ermitteln. Die Regierung des Kantons Baselland steht dem Standort wohlwollend gegenüber.