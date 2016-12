Die 26-Jährige aus Losone spielte vier Runden lang gut, den in der missglückten ersten Runde (5 über Par) entstandenen Schaden konnte sie jedoch nicht wettmachen. Sie beendete die Qualifikation im 42. Rang. Die ersten 30 plus Schlaggleiche erhielten das volle Spielrecht für die kommende Saison auf der höchsten Frauentour in Europa.

Trotz des Scheiterns hat sich die Reise nach Marokko für Maggetti gelohnt. Sie bekommt dank ihrer relativ guten Klassierung für die nächste Saison ein reduziertes Startrecht zugesichert. Demnach wird sie eine stattliche Zahl von Turnieren bestreiten können.