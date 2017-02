Was heisst das für Swiss Ski?

Wir müssen Strukturen haben, die eine Breite zulassen. Aber an der Spitze müssen wir es ermöglichen, dass die Genies noch konsequenter gefördert werden. Ich weiss nicht einmal, ob es individuell passieren muss. Aber es kann individueller passieren. Wie zum Beispiel bei Lara Gut. Sie ist heute gut im Verband integriert und hat trotzdem Freiheiten. Sie kann auch mal alleine trainieren.

Ist es als Präsident eines Skiverbandes nicht entmutigend, dass die Besten eben gerade nicht aus klassischen Verbandsstrukturen kommen? Dass vielmehr die Mütter oder Väter am Anfang stehen?

Das war doch schon immer so. Auch für mich war die Familie am wichtigsten. Nur wurde das in meiner Zeit nicht so extrem gelebt. Es gab aber schon früher einen Marc Girardelli, der ein solches Modell hatte. Heute sind die Strukturen der Verbände aber offener für solche Wege. Wir müssen ja auch sehen, dass Lara Guts Vater Pauli heute als Trainer zu einem Teil von Swiss Ski mandatiert ist. Heute versteht man als Verband, dass man diese Modelle zulassen muss. Wir haben den Wert dieses Familien-Grooves, wie ich ihn nenne, begriffen. Wir leben das Modell besser. Vielleicht noch nicht bei allen gleich gut. Und vielleicht stehen wir erst am Anfang von dem, was in zehn Jahren sein wird.

Mehr Eigenständigkeit als Erfolgsmodell?

Vielleicht. Aber es gibt auch andere Beispiele. Beat Feuz zum Beispiel lebt das komplett anders. Oder auch Didier Cuche hat immer gesagt, dass er das Team brauche. Es muss also beides möglich sein.

Zurück zur WM. Gibt es den oft genannten Heimvorteil?

Ich bin überzeugt, dass es ihn gibt. Und ich bin überzeugt, dass wir ihn nutzen. Und zwar nicht erst seit heute. Wir haben die Partnerschaft mit St. Moritz und trainierten oft dort. Und wir haben im vergangenen Sommer einen Kick-off-Event dort gemacht. Dann geht es weiter, dass wir als Swiss Ski bei der Infrastruktur Vorteile gegenüber den anderen Nationen haben, die man nur an der Heim-WM haben kann. Es ist ganz wichtig, dass jeder noch so kleine Vorteil ausgenutzt wird. Und das machen wir.

Garantiert das Erfolg?

Das wissen wir erst, wenn es losgegangen ist. Wenn wir zum Auftakt im Super-G der Frauen eine Medaille holen, was sehr realistisch ist, dann brennt der Berg. Wie beim Weltcupfinal in der vergangenen Saison. Beat Feuz hatte damals zwei Rennen gewonnen. Lara Gut und Wendy Holdener standen auf dem Podest. Dazu kam der Erfolg im Teamevent. Wenn man bedenkt, wie wichtig die psychologische Komponente an einem Grossanlass ist, dann ist nur schon das ein Vorteil.

Kann man diese psychologische Komponente, die auf Erfolgen in der Vergangenheit basiert, auf das Team übertragen? Auch auf Athleten, die in St. Moritz

noch nie stark gefahren sind?

Es gibt zahlreiche Faktoren, worauf sich der Heim-Vorteil aufbauen lässt. Der Erfolg ist einer davon. Vielleicht ist es für andere Athleten wichtiger, dass sie die WM-Piste im Sommer bewusst abgewandert sind oder mit dem Bike befahren haben. Wichtig ist, dass es jede Athletin und jeder Athlet schafft, seinen Punkt zu finden, der einen Heim-Vorteil bringt. Es ist für Swiss Ski Pflicht und Aufgabe, diese Vorteilskarte zu spielen. Das kann man nur an einer Heim-WM. Also nur plus-minus alle 15 Jahre.

Den Amerikanern wurde sogar kurzfristig die Erlaubnis entzogen, in St. Moritz zu trainieren,

obwohl sie eine Zusage hatten.

Das war ein kommunikatives Missverständnis. Ein Missverständnis zwischen zwei hierarchischen Ebenen. Es zeigt, dass es in der Kommunikation noch Optimierungspotenzial gibt.

Wie meinen Sie das?

Es kann nicht sein, dass unterschiedliche hierarchische Ebenen unterschiedliche Abmachungen treffen, die sich massiv widersprechen. Vonseiten einiger Trainer gab es ein Ja für die Amerikaner, von der operativen und strategischen Führung ein Nein für alle Nationen. Wir konnten also nur absagen. Wenn wir es den Amerikanern erlaubt hätten, zu trainieren, wären auch die Österreicher gekommen, die Italiener und, und, und.

Warum?

Weil wir und auch ich mein Wort gebrochen hätten. Es kamen von vielen Nationen Anfragen, ob sie in St. Moritz trainieren können. Im Oktober hatten wir ein Meeting der Präsidenten der europäischen Skiverbände. Dort habe ich allen eine Absage erteilt, mit dem Versprechen, dass dies für alle Nationen gilt. Wir hatten im Fall der Amerikaner nur noch die Wahl zwischen Pech und Schwefel. Wir konnten ihnen absagen und sie verärgern. Oder wir konnten zu allen Ja sagen und den Heim-Vorteil verspielen.