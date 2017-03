Zwar wird sich sein auslaufender Vertrag verlängern (sobald die Titelverteidigung mathematisch in trockenen Tüchern ist …), doch eine Garantie dafür, eine dritte Saison am Rheinknie in Angriff nehmen zu dürfen, ist dies nicht. Zumal die neue Klubleitung, die im Juni installiert wird, eine andere Vorstellung bei der Besetzung des Trainerjobs haben könnte.

«Wir haben schon zu Beginn der Saison gesagt, dass wir das Ziel haben, Meister und Cupsieger zu werden», sagt Fischer. Ziel 1 hat er mit dem FCB im letzten Jahr souverän erreicht. Aber wie ist eigentlich die Beziehung des Zürchers zum K.-o.-Wettbewerb? «Glücklich ist sie nicht gerade», räumt Fischer ein. Nach weit über zwanzig Profijahren als Spieler und Trainer hat er gerade einmal einen einzigen Cupsieg im Palmarès.

Das Ereignis geht auf den 28. Mai 2000 zurück, als Fischer als Captain den FC Zürich zum Sieg über Lausanne-Sports führte. Nach einem 2:2 nach Verlängerung traf Fischer im Penaltyschiessen zum 1:0, der FCZ gewann 3:0. In Erinnerung geblieben ist davon vor allem auch eine tolle Geste Fischers, der darauf verzichtete, den Pott als Erster in die Höhe zu stemmen und diesen Glücksmoment dem rührigen Präsidenten Sven Hotz überliess.

Doch an Elfmeterschiessen hat Fischer nicht nur gute Erinnerungen. Wenn er und der Cup bisher noch nicht in inniger Liebe verbunden sind, hat dies vor allem mit zwei unglücklichen Niederlagen in Penaltyschiessen zu tun. Als Trainer des FCZ schied er im Halbfinal gegen Xamax aus, als Verantwortlicher des FC Thun gegen den FCZ; wieder im Letzigrund, erneut im Halbfinal. Verständlich, dass Fischer nun im FCB-Training Elfmeter üben liess. «Jeder musste einen treten», sagt Fischer, der das Penaltyschiessen nicht als reine Lotterie versteht.

«Der Spielverlauf kann es beeinflussen», sagt der FCB-Trainer, «und je cooler der Schütze ist, desto grösser ist die Chance, dass der Ball reingeht. Daneben braucht es einen guten Goalie.»

Doch so weit soll es gegen den FCZ nicht kommen. Bei allem Respekt für die gute Leistung der Zürcher nach dem Abstieg in die Challenge League und vor allem für die starke Kampagne in der Europa League, erwartet Fischer, dass sein Team der Favoritenrolle gerecht wird. «Aber wir brauchen einen guten Tag», hebt er den Warnfinger.

Gewinnt sein FCB, würden nur noch zwei Siege zum ersehnten Double fehlen. Dass in Basel ein solcher Exploit aber einen Trainer noch lange nicht unantastbar macht, erfuhr Heiko Vogel 2012, als er sechs Monate nach dem Triumph Platz für Murat Yakin machen musste.