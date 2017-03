Knappe 99 Minuten war der Cupfinal 2014 ein normales Spiel. Keines, das besonders in der Erinnerung würde hängen bleiben. Es steht 0:0 zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich. Die Zürcher spielen in Überzahl, weil Gastón Sauro in der 66. Minute vom Platz geflogen war. Zu Recht. Doch in der 99. Minute zückt Schiedsrichter Patrick Graf ein zweites Mal den roten Karton, stellt auch noch Giovanni Sio nach seiner zweiten Verwarnung vom Platz. Zu Unrecht. Denn wo Graf eine Schwalbe sieht, hatte FCZ-Innenverteidiger Jorge Teixeira in Tat und Wahrheit ein Foul am (heute ehemaligen) FCB-Stürmer begangen.