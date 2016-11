Schweiz gegen Schweiz. Ein Balkan-Graben durch das Team. Fehlende Identifikation. Keine Lust auf Zeit in der Nationalmannschaft.

Ein Jahr ist es her, seit die «Schweiz am Sonntag» die Probleme rund um das Schweizer Nationalteam thematisierte. Ein Jahr, in dem viel geschehen ist. Ein Jahr, das wichtig war für die Zukunft dieser hochtalentierten und hoffnungsvollen Schweizer Fussballgeneration. Ein Jahr, in dem vieles gut gelaufen ist. Die Schweiz hat an der Europameisterschaft Euphorie entfacht. Sie hat den Schwung in die WM-Qualifikation mitgenommen. Das letzte Spiel des Jahres, heute um 18.00 Uhr in Luzern gegen die Färöer-Inseln, ist seit Wochen ausverkauft.