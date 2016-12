Zuletzt war Simon Ammann für die Journalisten unausstehlich. Nicht seine gedämpfte Laune gab zu denken, sondern das endlose Sezieren seiner Sprünge in schwer verdaulichen technischen Häppchen.

Anstatt über das «geile Gefühl» des Fliegens schwadronierte die Skisprunglegende von Rotationsbewegungen und hängenden Ski. Manch ein Zuhörer war schon froh, wenn er zumindest Bahnhof verstand. Und er dachte sich: Was 15 fehlende Weitenmeter ausmachen können.

Zwei Tage vor dem ersten Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf erlebten die Beobachter einen anderen Simon Ammann. Obwohl nicht davon auszugehen ist, dass der 35-Jährige am Freitag mit einem sauberen Telemark in der Nähe des Schanzenrekords

landen wird, wirkte Ammann viel gelöster und verschmitzter als im Verlauf des Winters. Der Schalk, den ihn über all seine grossen Erfolge trug, war zumindest ansatzweise zurück.

Die Sprüche sind zurück

Bereits die Begrüssung hatte es in sich: «Die Ziele, die ich mir selber setze, sind für euch Journalisten nicht von Interesse», behauptete der 23-fache Weltcupsieger. Sprich: Er hat sich damit abgefunden, derzeit kleinere Brötchen zu backen. Oder in seinen Worten: «Was ich euch anbieten kann, ist nicht so spektakulär.»

Anstatt wie einst in der Blütezeit seiner Leistungen vollmundig den Tourneesieg anzukünden, redete «Simi» mangels lukrativer Alternative lieber über die Nostalgie und die Erlebnisse, die er mit dem Höhepunkt der Weltcupsaison verbindet.

Man spürt: Der Schweizer hat den Frieden mit der Vierschanzentournee gefunden, obwohl er sie nie gewonnen hat und auch nie gewinnen wird. Die acht Wettkampfsprünge innerhalb von acht Tagen brauchen zu viel Energie für einen Athletenkörper in seiner 20. Saison.