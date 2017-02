Petkovics grösstes Problem ist nicht das Fachliche. Seine Qualitäten als Trainer auf dem Platz sind durchaus anerkannt. Petkovics grösstes Problem ist die Kommunikation. Vielleicht wäre er gut beraten, einen Teammanager oder Assistenten zur Seite zu nehmen, die ihn in dieser Beziehung entlasten. Doch selbst wenn der Verband in diese Richtung etwas unternehmen würde, die Chance wäre gross, dass sich Petkovic gar nicht helfen lassen will. Er deutet solche Signale gerne als Misstrauensvotum. Es ist ein persönliches Problem, das ihm schon oft in seiner Karriere im Weg stand. Die Zeit bis zur Europameisterschaft drängt. Es ist zu hoffen, dass ihm die Führung und der Rückhalt im Team nicht entgleiten. Die zweifelnden Stimmen mehren sich.

Je länger, desto mehr wirkt die Verlängerung des Vertrags mit Petkovic als Nationaltrainer voreilig. Natürlich, die Schweiz hat die Qualifikation zur EM geschafft. Das ist ein Erfolg. Aber reicht das bereits, um in Euphorie zu verfallen? Nein. Weil der Weg dazu viel zu holprig verlief. Weil spielerische Fortschritte nicht zu erkennen sind. Weil eine lange Tradition von defensiver Stabilität plötzlich verloren ging. Petkovic muss seine Prüfung

an der Europameisterschaft ablegen. Ein Scheitern der Schweiz in einer Gruppe mit Frankreich, Albanien und Rumänien – wo sogar der Gruppendritte noch Chancen auf ein Weiterkommen hat – wäre nicht akzeptabel. Der Vertrag mit Petkovic müsste zwingend sofort aufgelöst werden.