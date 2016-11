Der perfekte Start in die WM-Qualifikation wäre ein weiterer Beweis dafür, dass Petkovic im Amt angekommen ist. Angekommen nach 20 schwierigen Monaten zu Beginn. Monaten, in denen er die Spieler von seiner sanften Revolution mit mehr Fokus auf das Spielerische überzeugen musste. Monate, in denen er sich gleichzeitig noch zu wenig offen gab. Monate, in denen er interne Konflikte wie den Balkan-Graben moderieren musste. All dies ist ihm viel besser gelungen, als manche ihm das zugetraut hätten.

Wie aber geht es weiter nach diesem hoffentlich perfekten Abschluss des Länderspieljahres 2016? Klar ist: Die Herausforderungen bleiben. Wer den Europameister Portugal zum Auftakt besiegt, der möchte auch am Ende der WM-Qualifikation, im Oktober 2017, zuvorderst in der Tabelle klassiert sein. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Ein Sieg gegen die Färöer-Inseln ist sowieso Pflicht.

Womit wir wieder bei Petkovic wären. Er kann im nächsten Jahr viel gewinnen. Er hat die grosse Gelegenheit, seinen Ruf als «ewiger Verlierer» abzustreifen. Den Ruf, der ihn seit seiner Zeit bei YB verfolgt. Unvergessen, wie die Berner in der Saison 2009/10 den herbstlichen 13-Punkte-Vorsprung auf den FC Basel doch noch verspielten.