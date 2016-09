Der Druck war endlich von ihr abgefallen. Sie hatte die US Open gewonnen, mit einem umkämpften 6:3, 4:6 und 6:4-Sieg gegen Karolina Pliskova. In Kerbers Inneren tobten Freude, Erleichterung und Unglaube. «Mir ging in dem Moment so viel im Kopf rum», sagte sie, «für mich ist dieses Turnier so besonders, weil 2011 hier alles für mich losging. Und jetzt stehe ich hier fünf Jahre später als Champion. Das bedeutet mir so viel.»

Die Rolle der Mutter

Kerber hing während des Turniers oft der Vergangenheit nach. Sie dachte darüber nach, wie das alles mit ihr gekommen war. Über das, was vielleicht Schicksal in ihrem Leben gewesen ist. Wie sie eben vor fünf Jahren nach New York kam, als sie gerade eine tiefe Sinnkrise durchgemacht hatte. Als Kerber schon mit dem Profisein aufhören wollte und ihre Mutter Beata sie damals überzeugte, es nochmals zu versuchen. Die Deutsche stürmte dann bei den US Open als Nummer 92 der Welt in den Halbfinal, das war ihr Durchbruch. Und wohl auch Fügung.

Genauso oft dachte Kerber dieser Tage an jenen Matchball zurück, den sie im Januar in der ersten Runde der Australian Open gegen Misaki Doi abgewehrt hatte. Wie wäre Kerbers Saison wohl verlaufen, hätte sie ihn nicht abgewehrt? Vielleicht wäre keiner der wunderbaren Erfolge danach passiert.

Wahrscheinlich wäre Kerber heute immer noch die Unvollendete. «Die Frage wird mir niemand beantworten können», sagte sie, «ich muss es so hinnehmen.» Und Kerber tut es. Sie ist mit sich und ihrem Schicksal im Reinen. «Ich glaube, es ist alles so gekommen, wie es sein sollte», ist Kerber überzeugt: «Dass ich erst mit 28 Jahren mein bestes Tennis spiele und nicht schon mit 18. Ich habe aus vielen Erfahrungen Schritt für Schritt gelernt und mich auch als Person entwickelt. Das hat einfach Zeit gebraucht.»