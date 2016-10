Sie denken also, Europameister Portugal hat in dieser Gruppe Rang 1 auf sicher?

Nein, gar nicht. Die Schweiz hat gezeigt, dass die Portugiesen schlagbar sind. Sie hat ein Topteam, das bei der EM sehr gut gespielt hat. Sie hat Topspieler, die in Topligen unter Vertrag stehen. Ich war in Frankreich, als die Uefa den Technischen Report der EM 2016 vorgestellt hat. Darin steht, dass die Schweiz zu den spielstärksten Mannschaften des Turniers zählte. Sie ist am kommenden Freitag gegen uns der absolute Favorit.

Jetzt stapeln Sie fast unverschämt tief.

Ich sage Ihnen auch, warum. Schauen Sie sich mal an, wo die ungarischen Klubmannschaften stehen. Sie spielen europäisch keine Rolle. Kaum einer von uns hat im Gegensatz zu den Schweizern internationale Erfahrung. Das sind die Fakten. Ich staple nicht tief, sondern bin einfach realistisch.

Aber Ungarn hat doch eine wirklich formidable EM hingelegt.

Mein grosser Vorteil war, dass ich die Mannschaft vor dem Turnier fast vier Wochen zusammen hatte. Ich konnte sie optimal vorbereiten und auf jenen Level bringen, der sie konkurrenzfähig machte. Und niemand hatte uns auf der Rechnung.

Wurden auch Sie von Ihrer Mannschaft überrascht?

Nein. Sie hatte mich ja bereits in den Vorbereitungsspielen überzeugt. Da ist sie von Spiel zu Spiel gewachsen und hat sich das nötige Selbstvertrauen geholt. Aber dann kam auch ein wenig Glück dazu. Wenn im EM-Startspiel gegen Österreich der Schuss von David Alaba reingeht, statt an den Pfosten zu prallen, hätte es anders aussehen können. So aber haben wir schliesslich gewonnen.

Konnte die EM-Euphorie im Land mit in den Herbst genommen werden?

Nein, die Grundeinstellung in Ungarn ist eher pessimistisch und passt nicht zur riesigen Erwartungshaltung. Sie können sich nicht vorstellen, was nach unserem 0:0 auf den Färöer Inseln hier los gewesen ist! Die Leute waren der Ansicht, dass wir die Insulaner 3:0 oder 4:0 hätten schlagen müssen. Meine Mannschaft aber hatte alles gegeben, konnte indes die EM-Form nicht abrufen.

Weshalb?

Es gab Spieler, die gegen die Färöer aufgelaufen sind, ohne zuvor ein Spiel in den Beinen gehabt zu haben. Und jene, die in Ungarn spielen, bekamen keine Zeit, um sich von den EM-Strapazen zu erholen. Sie mussten im Europacup die Qualifikationsspiele bestreiten und waren dann ganz einfach überspielt. Aber auf den Färöer Inseln werden auch noch andere Mannschaften in Schwierigkeiten kommen. Als wir dort oben waren, herrschte Windstärke 8 bis 9. Man konnte die Eckbälle kaum schiessen, denn der Ball rollte immer wieder davon.

Das wird in Budapest bei der Partie gegen die Schweiz anders sein.

Ja, und wir werden auch ein anderes Gesicht zeigen. Wir wollen das Spiel geniessen und die Schweiz ärgern. Wir hoffen, die Fans zu begeistern wie bei der EM. Das Stadion war innert kürzester Zeit ausverkauft. Die Leute hier sind trotz des Pessimismus richtig hungrig auf die Nationalmannschaft.